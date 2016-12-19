天极传媒：
天极网
比特网
IT专家网
52PK游戏网
aFocus
全国分站

北京上海广州深港南京福建沈阳成都杭州西安长春重庆大庆合肥惠州青岛郑州泰州厦门淄博天津无锡哈尔滨

产品
  • 网页
  • 产品
  • 图片
  • 报价
  • 下载
全高清投影机 净化器 4K电视曲面电视小家电滚筒洗衣机

游 戏

资讯淘账号手机游戏动漫在线线上活动网页游戏游戏Live秀游戏下载免费游戏美图
您现在的位置： 天极网 > 游戏 > 网游>新闻>EXO&SJ桃园结义 SM联赛燃爆圣诞前夕

EXO&SJ桃园结义 SM联赛最终章燃爆圣诞前夕

天极网游戏频道2016-12-19 11:37我要吐槽
【百万玩家最喜爱的游戏娱乐媒体，把最带劲的娱乐资讯，最权威的游戏推荐，最齐全的手游礼包放进你的口袋，却不用你多安装一个APP，还等什么？赶紧就关注微信号 【kdyx91】 每日七点不见不散~】

　　上周五晚8点希澈和伯贤如约来到斗鱼直播进行《SM超级明星联赛》本选第六场的较量，最终金希澈率领的艾欧尼亚队战胜了伯贤的德玛西亚队。在本轮的直播中，EXO成员CHEN的到来，也让无数迷妹们为之疯狂，通过斗鱼直播，金希澈、伯贤和CHEN与粉丝们一系列实时的互动环节，真正的拉近了粉丝与偶像之间的距离。

　　希澈要把iPad mini4送给翻译 小姐姐，还让翻译做reaction。翻译在旁边高呼金希澈斗鱼直播的口号，“万岁万岁万万岁!”

　　直播时，金希澈鼓励考四六级的考生。金希澈说，明天是中国的四六级考试吧?各位加油我会一直为各位应援的。不过就算考试考不好也没关系的，你们看看我的人生就知道了，就算这次考的不好也不是完蛋了，今后也可以有很好的发展的。

　然而弹幕观众表示，你以为当金希澈这么容易吗?

　直播到一半时，突然金希澈的电话响了。“我现在在直播一会儿打给你。”逗的观众哈哈大笑。　

　　而为了验证柠檬是真的，金希澈让翻译姐姐先吃。然后说中国有桃园三结义，刘备、张飞、关羽，来，我们也结义，干杯!除了爱吃酸的CHEN，金希澈再一次成功把伯贤坑到了。

　而伯贤在直播时，突然想上厕所。对着观众说，我憋不住了，上厕所去了，你们就当什么都没听到，说完就去厕所了，留着翻译小姐姐一人在这独自凌乱。

　　CHEN和伯贤与观众交流互动，向观众展示吸氮气唱歌，吸完之后那唱歌的声音也是没谁啦。

　　伯贤说戴那个眼镜是让人变得傲慢的眼镜，弹幕表示很形象。

　　12月23日，希澈和伯贤将继续在斗鱼进行直播，作为《SM超级明星联赛》中的压轴大戏，哪位超级嘉宾将前来应援呢?希澈和伯贤又将与观众们产生哪些互动呢?本周五晚8点，精彩不容错过哦!

　　主频道：973051 希澈专属频道：1093846 伯贤专属频道：1093889

　　SM超级明星联赛主频道：https://www.douyu.com/973051

　　金希澈专属频道：https://www.douyu.com/1093846

　　伯贤专属频道：https://www.douyu.com/1093889

作者：佚名责任编辑：杨思巧）

请关注天极网天极新媒体 最酷科技资讯
扫码赢大奖
评论
* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！
热点专题
  • 美女看不够
  • 礼包
最新热点
更多>>
元神合一 《问道》活动抢iWatch
元神合一 《问道》活动抢iWatch
守望先锋
你一定遇到过!《守望先锋》里几种猪队友
最新发号
更多>>
《末日重生》
《末日重生》创世礼包
《巅峰英雄》
《巅峰英雄》礼包
精彩美图
更多>>
《问道:元神合一》薛之谦壁纸
《问道:元神合一》薛之谦壁纸
《仙侠世界2》仙境预览
《仙侠世界2》仙境预览!!!!!!
《问道》光宇COS团
《问道》光宇COS团!!!!!!!!!!
沉沦阿尔特里亚《龙之谷》黑暗教主风卷大陆
《龙之谷》黑暗教主风卷大陆
《征途2》资料片新职业COS
《征途2》资料片新职业COS!!!
《征途》新职业
《征途》新职业"神羿"美女COS
频道精华
数码整机手机软件
索尼镜头评测
高品质人像定焦 索尼FE 85mm F1.4 GM评测
索尼镜头评测
微单™最佳搭档索尼FE 24-70mm F2.8 GM评测
游戏下载