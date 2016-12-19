EXO&SJ桃园结义 SM联赛最终章燃爆圣诞前夕

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上周五晚8点希澈和伯贤如约来到斗鱼直播进行《SM超级明星联赛》本选第六场的较量，最终金希澈率领的艾欧尼亚队战胜了伯贤的德玛西亚队。在本轮的直播中，EXO成员CHEN的到来，也让无数迷妹们为之疯狂，通过斗鱼直播，金希澈、伯贤和CHEN与粉丝们一系列实时的互动环节，真正的拉近了粉丝与偶像之间的距离。

希澈要把iPad mini4送给翻译 小姐姐，还让翻译做reaction。翻译在旁边高呼金希澈斗鱼直播的口号，“万岁万岁万万岁!”

直播时，金希澈鼓励考四六级的考生。金希澈说，明天是中国的四六级考试吧?各位加油我会一直为各位应援的。不过就算考试考不好也没关系的，你们看看我的人生就知道了，就算这次考的不好也不是完蛋了，今后也可以有很好的发展的。

然而弹幕观众表示，你以为当金希澈这么容易吗?

直播到一半时，突然金希澈的电话响了。“我现在在直播一会儿打给你。”逗的观众哈哈大笑。

而为了验证柠檬是真的，金希澈让翻译姐姐先吃。然后说中国有桃园三结义，刘备、张飞、关羽，来，我们也结义，干杯!除了爱吃酸的CHEN，金希澈再一次成功把伯贤坑到了。

而伯贤在直播时，突然想上厕所。对着观众说，我憋不住了，上厕所去了，你们就当什么都没听到，说完就去厕所了，留着翻译小姐姐一人在这独自凌乱。

CHEN和伯贤与观众交流互动，向观众展示吸氮气唱歌，吸完之后那唱歌的声音也是没谁啦。

伯贤说戴那个眼镜是让人变得傲慢的眼镜，弹幕表示很形象。

12月23日，希澈和伯贤将继续在斗鱼进行直播，作为《SM超级明星联赛》中的压轴大戏，哪位超级嘉宾将前来应援呢?希澈和伯贤又将与观众们产生哪些互动呢?本周五晚8点，精彩不容错过哦!

主频道：973051 希澈专属频道：1093846 伯贤专属频道：1093889

SM超级明星联赛主频道：https://www.douyu.com/973051

金希澈专属频道：https://www.douyu.com/1093846

伯贤专属频道：https://www.douyu.com/1093889

（ 作者：佚名 责任编辑：杨思巧）

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