庞际网络将在2017ChinaJoyBTOB展区再续精彩

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2017年第十五届ChinaJoy将于7月27日―7月30日在上海新国际博览中心举行。中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)是ChinaJoy品牌最重要的组成部分，其中的BTOB综合商务洽谈区集企业品牌、产品、技术、资本于一体，打造产业综合商务服务功能，在展示、洽谈及投融资推介等一系列商务途径中，继续推进国内、中外游戏企业之间的广泛商务沟通和合作，彰显ChinaJoy所具有的产业引领，带动和发展的功能与作用。

作为全球泛娱乐领域最具影响力的盛会，ChinaJoy聚焦着海内外近千家展商及全世界游戏玩家的热切目光，无疑也成为各大展商最佳的产品宣传展示平台。2017年又恰逢ChinaJoy十五周年，势必将引发来自各界的热切关注。基于此，ChinaJoy将进一步配合参展企业对“泛娱乐”领域的广泛关注及跨平台合作的巨大需求，在以往既有基础上与时俱进，迎合产业发展大潮，引领泛娱乐潮流，打造更多元化的跨界BTOB商务合作平台。

庞际网络近日正式确认参展2017ChinaJoyBTOB(W3馆，展位号B938)。

庞际网络是一家VR/AR游戏内容提供商，致力于精品VR/AR游戏的研发、运营和发行，是VR/AR多人互动游戏市场的创新者及领先者。庞际是国内最早开始从事VR游戏体验研究的团队，核心成员来自T4game、空中网、麒麟游戏等知名游戏企业，平均从业超过十年，具有丰富的游戏行业经验、深厚的底层研发能力和快速的产品整合能力，制作水准及产出效率均为业内领先水平，曾获得呈天网络的种子资金和追远基金、知卓资本的天使投资，至今已为不同平台打造了多款精致产品，是业内最高产的VR游戏公司，并覆盖国内外主要渠道，成为移动VR游戏市场的佼佼者，深受众多玩家的关注与喜爱。

本届ChinaJoy是庞际网络继2016年之后再次参展，今年庞际将带来多款产品， 包括最新移动VR赛车游戏《生死时速》，精致优美的画面、简单爽快的操作、乐趣实足的改装、丰富多样的玩法，能给玩家带来肆意驰骋的驾驶快感和惊险刺激的赛车体验。届时还会有更多神秘大礼奉上，欢迎各界朋友光临体验及洽谈合作。

庞际网络官网：www.pangaeavr.com

微信公众号：庞际网络

ChinaJoyBTOB综合商务洽谈区作为ChinaJoy展会重要的组成部分之一，是目前亚洲游戏产业综合实力最强、参展企业最全、展览面积最大、接待观众最多的专业展览及现场商务洽谈活动。ChinaJoy BTOB综合商务洽谈区是目前开展中国游戏产业专业的版权交易、版权合作、联合开发、联合运营等业务的重要商务平台，具备功能完善的在线商务服务系统，辅助参展企业和商贸观众进行线上、线下商贸互动。

相信在2017年第十五届ChinaJoy上，庞际网络将为大家呈现更多精彩!

了解ChinaJoy具体参展和赞助详情并进行相关项目预定接洽，可咨询以下主办方工作人员↓↓↓

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ChinaJoy官方网站

http://2017.chinajoy.net

（ 作者：佚名 责任编辑：杨思巧）

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