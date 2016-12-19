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年终福利不断 《征途2》新一波福利将来袭

天极网游戏频道2016-12-19 12:04我要吐槽
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　　2016年即将过去，《征途2》留给大家最深刻的关键词有哪些？人气服、生儿育女、职业、福利……。

　　说到福利这个关键词，刚上线不久的《征途2》年终福利版就是最好的证明，大家的背包是不是到如今依然都是满满的？1万元年终奖是不是还舍不得花呢？不用担心花完了就没了，因为如此“凶残”的福利流才刚开始，接下来的两个月，此等大规模福利潮会源源不断袭来，你准备好了吗？

　　福利接踵而来，豪礼狂送两个月

　　12月16日《征途2》年终福利版上线了，提前为大家送上万元年终奖及海量银卡道具等，让大家提前享受过年摇身变土豪的快感。

　　除了年终福利，《征途2》将会在接下来的节日如圣诞节、元旦、春节等都将会推出系列主题福利活动，让整个年终和春节期间都包围在满满的福利之中。

　　接下来的两个月，百余重福利活动疯狂袭来，而你接下来担心的不是没钱花，而是你的背包能否有足够的空格来放这么多的物品哦!

年终福利不断 《征途2》新一波福利将来袭

　　关注“民生”问题，人人甩掉“小号”帽子

　　PK是《征途2》永恒话题，想要更爽的体验PK乐趣，实力是基础的基础。如果实力很差，光靠操作是万万不行的，只有在具备一定实力后，操作和策略才变得有意义。

　　如何才能使“小号”玩家的实力快速提升，是《征途2》研发团队一直在思考的。随着游戏世界越来越丰富，解决玩家的“民生”问题也变得越来越重要了，因此，2016年游戏开始通过各种手段来改善民生问题。广发福利则是帮助“小号”们甩掉帽子的一种手段，通过系统赠送金钱与道具，拓宽道具获得途径等，让“小号”们的成长更迅速。

年终福利不断 《征途2》新一波福利将来袭

　　新玩法紧跟其后，有福利有玩法更幸福

　　福利再多，如果玩法跟不上，幸福感也会大幅下降。为了能让广大玩家在实力飞升后能体验到更多新鲜游戏玩法，《征途2》接下来也会有许多新玩法及赛事同步开启。

　　最近，全新格斗之王已正式开启报名通道，之前许多因战力跟不上的玩家这次可以畅爽体验一下了;全新后宫系统将正式上线，原来实力提升后“幸福”来的这么快;大家期待已久的全新公平战场“天外天”终于要上线了，一边狂虐BOSS一边激情PK，想想都热血澎湃有木有？

年终福利不断 《征途2》新一波福利将来袭

　　新年将至，《征途2》大波福利正在路上，是不是想想都觉得幸福满满呢？赶快加入，做个幸福的游戏人吧!

　　详情请关注《征途2》官网：http://zt2.ztgame.com

作者：佚名责任编辑：杨思巧）

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