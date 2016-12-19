CC直播2016年度盛典单项奖名单劲爆出炉

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上周，CC直播2016年度盛典娱乐直播、游戏直播、手机直播各项单项奖的角逐相继落幕。年度实力唱将、年度劲爆MC、年度擂台王、年度最受欢迎主播、年度颜值红人、年度美腿红人等奖项悉数被各个主播摘取，比赛过程精彩不断，让围观的吃瓜群众直呼过瘾!下面来看看获奖主播名单。

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【游戏直播篇】

1、年度擂台王篇：半夏

作为今年刚引入的新奖项，擂台王从上线开始，便充满了火药味，特别是半夏与晚秋这对CP之间，火药味十足，相遇3次，每一次都厮杀到最后一秒。最后一场擂台王，又是这对CP的较量，虽然晚秋已确定无争冠可能，但半夏必须在赢一场才能拿到冠军，两人从下午开始便开始传音互怼，火药味空前强大，相约最后一场“决一死战”。

18：00，擂台王刷新，万分遗憾地，半夏VS小肉肉，避开了晚秋，一场众人期待下的世纪大战并未能上演，但是却上演了半夏和小肉肉间别样的火星撞地球之争。首先是半夏这边大哥疯狂怼上2016，给了对面一个下马威。

小肉肉并没有别这股气势吓到，在众人的帮助下，通过多组2016把差距缩小。最后时刻半夏这边狼哥继续怼出8组2016，锁定胜局，第一个单项奖由此诞生，半夏如愿地拿到了最佳擂台王。

2、最佳端游主播：晚秋

最能检验主播综合实力的大奖，该大奖从开始时就成为半夏晚秋这对宿命CP的目标，双方也如愿地走到了最后一天的决赛，但最后，这场比赛却成为了晚秋一个人的舞台。

晚上6时许，九五至尊经典，晚安齐聚晚秋直播间，在沉寂了一会儿后，经典狂刷了不知多少组2016，贡献了50多万年度票，同时晚安和宝宝也分别贡献了10万年度票，将总票数来到了70多万，成为了众人仰望的存在，同时这时，半夏由于身体原因下播，晚秋也再无竞争对手。临近12点，晚秋为了更稳定地拿下了这个奖项，再度刷出了10万票，最终以85万多的总票数领先第二名70余万的战绩无可争议地夺得了这个含金量十足的大奖。

3、最受欢迎《梦幻西游》电脑版主播：抗揍

作为最能检验主播人气的大奖，这场比赛早早成为了抗揍与浩文的较量，双方最后时刻都选择持续30多小时的直播来结束这场持续战，但比赛在最后时刻却突发波澜。

浩文突然跑到抗揍的直播间刷了一组2016，作为误会的歉意;冥想作为回礼，去浩文直播间刷了25组2016;谁知这时候，浩文突然下播了，难道抗揍就这样获得了冠军？

但520并没有放弃，众主播仍然在继续为浩文拉票，双方的票也一直保持在3万左右的差距，晚上7时许，浩文再次上线，比赛再次开始，但由于票数差距过于的大，浩文在11时许再次下播，而抗揍仍然坚持拉票到了12点，最后成功拿下了这份鏖战许久的战役，摘得最受欢迎主播大奖，并且票数成功破百万，也为抗揍获得了新的称号――“王百万”

4、最佳手游主播：钟十三

作为才成立半年的新兴公会，仙玉在这次年度盛典表现不俗，首先就体现在最佳手游主播上面，8强中有7强来自仙玉，对来自谜底的铁锤形成围攻之势。

但是铁锤并不是那么容易被击败的，在然总和冥想的支持下，铁锤来到了第二名，并大幅领先第三名，比赛变成了铁锤和钟十三的双雄之争。但此时神豪再次出手，八仙疯少等众多九五来到钟十三的直播间，以数不清的2016将差距拉到了20万以上，铁锤在鏖战中战胜了了仙玉6强，最终憾负钟十三，而钟十三也以绝对优势获得最佳手游主播!

5、最佳官方主播：柔光

比赛前，柔光就放出话来，势拿最佳官方主播，他也无可争议的成为了这次争夺赛的强力争夺者。白天官方组都较为平缓，票数很低。但从六点开始，便开始了激烈的竞争。

首先是来自小肉肉的强力追击，虽然擂台王败给半夏，但是在擂台王的强力表现会他赢得了不少的票数，加上擂台赛的票数奖励，小肉肉票数获得快速上升。这时，柔光慌了，主播间土豪开始出手加上自己同时出手，柔光反超获得第一。临近12点，为了更稳定地拿到大奖，继续怼出多组2016，优势拉到30万，成功实现自己的诺言，拿下最佳官方主播。

6、最受欢迎《梦幻西游》手游主播：花少爷

除了在最佳手游主播的统治力，新晋公会仙玉在最受欢迎梦幻西游主播也表现抢眼，占据了10席中的6席，仙玉OW花少依靠自身的魅力和众粉丝的支持，以一直领先的绝对优势获得冠军。

7、最佳户外主播：莎莎

这是一场实力主播VS美女的主播的竞赛，白天强盗依靠自己卖力的任务表现暂列第一，而莎莎也紧追不舍，但票数始终不能追上，最后时刻，冥想出手，多组2016奉上，莎莎获得第一。

8、最佳新秀主播：阿海

这是一场个人与公会的战争，5151色牛在给自己刷了6万票后选择下线并有5万票的票数领先，拿不拿冠军，全看天意。最后10分钟，狼哥出手，如烟花般灿烂的2016浮现，90096拿下这次比赛的第二个大奖，最佳新秀，阿海!

9、最受欢迎大话西游主播：富婆

作为黑马，大话西游主播在最佳端游主播里表现强劲，而在最受欢迎主播的竞选中，仍然保持着超高的人气，最终富婆凭借足够的直播时间和超高的人气获得冠军，无名由于兼顾两边，遗憾落败。

10、最受欢迎倩女幽魂主播：肉肉

作为倩女的明星主播，小肉肉凭借绝对的实力，不仅在付费票表现强劲，在免费票方面也是处于同组无可撼动的地位，以绝对优势获得冠军。

11、最受欢迎阴阳师主播：冰冷之海

凭借着独特的直播风格和超高的人气，冰冷之海从一开始便获得最多的粉丝支持，最终毫无疑问地获得了这项冠军。

12、最受欢迎守望先锋主播：阿怪

作为除梦幻西游外，竞争最激烈的欢迎奖，阿怪和薰薰始终不能拉开票数，差距一直维持在几千，最后阿怪依靠长时间的毅力，守住了这几千的差距，获得了此项来之不易的冠军

13、最受欢迎我的世界主播：明明

最受欢迎“我的世界”主播的竞争也异常激烈，明明和坑爹哥在比赛过程中不断你追我赶。最终明明凭借众多粉丝的鼎力支持，一举摘得桂冠!

【娱乐直播篇】

六个奖项，恭喜各位获奖小主～

已经牢牢锁定了年度实力唱将的苏小陌在昨天晚上没有上播，以致年度的拍照都错过了，小编很任性的就把『实力唱将』无人物的这张照片放出来了。

美女组狂战，搞笑组息战

小编昨天被啪啪啪的打了好几个嘴巴子，原因：一切都出乎意料的发生着。原本以为会是最激烈的搞笑组，随着美平平并未开播，搞笑组的冠军就直接是卡牌了。小编原本想通过277的主播了解一下具体到底发生了什么？貌似都不知情。而美女的战火就激烈很多了，昨晚冥想出现在奶嘴直播间，直接圣旨，荣耀，年度票上了几分钟，让奶嘴一下来了50多万票。

而精彩的发生在最后一刻的秒票，正如小编所预料的，双方还是要看最后的秒票。1122一口气直接五人大秒，上了80万多票。

而奶嘴处则属于稳扎稳打防守，在最后一刻防守到了90万票。以5万多票的优势拿下冠军。不过1122依然收收获了新秀公会冠军，恭喜!

道哥大意失荆州，转会2121

昨天晚上擂台赛继续，而发生了一个轰动的事情就是365道哥又输了一场，是输给了9011的王祖贤，而票数更是让人瞠目结舌。只是245票对238票。

真是大意失荆州啊，这样道哥胜场数直接少卡牌一局，后面需要更加的努力了。而不和谐的一幕发生了，有一位C友直接在卡牌直播间问道：这是不是你干的啊？小编相信这位C友也是开玩笑的询问。卡牌还是直接回应：首先每个主播都不会干这样的事情(故意跑对方对面主播那里秒票);其次，如果我要干早干了，何必等到现在。而在今天早上，道哥突然宣布转会2121，365在失去卡牌3个月后又失去一位大将。而具体的转会费，相传比卡牌那时的20万要多，具体多少，等待16日正式首秀时，道哥会透露吗？

宝儿泪洒直播间

凌晨获得年度劲爆MC的宝儿也是喜极而泣，泪洒直播间。作为CC主播界的劳模，宝儿把无数的时间都花在了直播上，在比赛中宝儿就多次说拿下这个冠军是她的一个心愿，激动的心情无以言表，感谢的话太多太多，只有这眼泪可以真实反应出一个主播的内心。而最大的老板BB总也是在宝儿拿下冠军后，发了数道圣旨恭喜宝儿圆梦。当喜悦过后，宝儿说的话让小编也是有点感动：接着就是公会赛了，希望大家能支持277。马上投入到了公会赛中，一个真心实干的主播值得尊敬。

【手机直播篇】

12月15日，CC手机直播年度盛典单项赛的决赛迎来了最高潮，众主播纷纷亮剑，为年度相互厮杀。3个奖项，每个奖项5人之间竞争，每位主播都使出了浑身解数。

首先恭喜三位主播，下面随着小编一起回顾下夺冠历程吧～

1、颜值红人冠军：夏花花

夏花花CCID： 119329220

本组竞争此前一直风平浪静，因为小天使茜茜有神壕『老牛』的守护一直领先，从未被超越。然而在最后的时刻，牛哥竟然失守。夏花花的守护『波总』在最后的时刻空降直播间，豪送520超级年度票，一路追赶，最终夺得冠军，小天使茜茜仅仅以5W+票的劣势惜败。

小天使茜茜 CCID：228506651

这次已经不是牛哥第一次被“绝杀”了，牛哥这是要拿“躲冠王”称号吗？但是小天使茜茜惜败后并未太伤心，因为她的牛哥放下话了：“相信我不会让你失望!”众吃瓜群众表示牛哥这把终于要认真了!

2、最胸红人冠军：小晴宝

晴宝CCID： 231646142

此前晴宝一直领跑最胸红人，但她的对手来势汹汹，决赛当晚，来自加拿大的高材生卓卓率先发力，直播间年度票滚屏飞起

卓卓CCID：225152604

土豪出手，瞬间打破局势，卓卓决赛的火速上票，让结果又扑朔迷离了。然而，这一切在『总督』和『永驻』降临晴宝直播间的时候，都轻松破解。永驻与总督最后一分钟出手，继续土豪风采，力挺晴宝到最后，助她摘得最胸红人的桂冠。

3、美腿红人冠军：万恶的小白菜

白菜CCID：229498621

童鞋们，看到这个榜单，是不是吓瘫了？180W票，在『混蛋』和『陈同学』力挺下，小白菜这是强势夺冠，这是众主播学习的楷模啊。虽然美腿红人组的票数相差最大，但是这一组也是结局最不好预测的，因为，此前一直传闻谜底妖精空降手机就是为了抢年度的入场券，作为成名已久的大主播，气场不是一般的强。

妖精CCID：520520

从单项初赛开始妖精便把直播的阵营安在了手机直播上，每天几个小时拼命三娘的直播，街坊传闻妖精如此刻苦努力只为一个单向的红毯入场券，在这个关键的时刻，竟然没有人站出来挺她？一向声势浩大的妖家军和68大军呢？

更令人震惊的是，决赛之日，『BB』哥跑骚手机端，又是带动了一波节奏，BB哥，你这“到此一游”的签名有点小贵啊。让我们小星星着实激动了一下。

至此CC手机直播年度盛典单项赛已经落下帷幕，竞争的惨烈超乎众人的想象，看来手机直播年度盛典的总决赛更加让人期待了。

后面的大奖会花落谁家？让我们拭目以待!

（ 作者：佚名 责任编辑：杨思巧）

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