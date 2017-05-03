遥远的回忆-魔兽世界各职业英雄代表人物

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牧师：泰兰德

泰兰德是一个远古的暗夜精灵，并且是月亮女神艾露恩的主要女祭司。她曾帮助伊利丹和玛法里奥对抗燃烧军团，保护卡利姆多。她不仅是一个受人尊重的月之女祭司，同时还是哨兵的首领。她对玛法里奥的爱给了她独自保卫卡里姆多的力量和勇气。在第三次战争来临的时候，她没有在意兽人和人类对卡里姆多的入侵，而是信任他们。自豪而又坚定的泰兰德在世界之树下勇敢的作战，并阻止阿克蒙德更进一步的接近世界之树,为玛法里奥布置陷阱争取了宝贵的时间。

德鲁伊：玛法里奥

角色介绍：

职业：大德鲁伊

导师：塞纳留斯

家人：妻子：泰兰德・语风

孪生兄弟：伊利丹・怒风

他和泰兰德祭司之间渐盛情愫，造成他和兄弟伊利丹关系的紧张。但在共同和燃烧军团战斗时，所有的争吵看起来都烟消云散。战斗却好像永无停息的样子，只要黑暗之门还开着，暗夜精灵就无法取胜。玛法里奥相信这些全是那口井造成的，应该毁掉它。伊利丹无法拒绝魔法的诱惑，在玛法里奥和泰兰德准备袭击女王的时候背叛了他们。

萨满：萨尔

角色介绍：

英文：萨尔(Thrall)

种族：兽人(霜狼氏族)

职业：萨满先知

身份：兽人部落的酋长

萨尔是兽人杜隆坦和德拉卡(Draka)唯一的儿子。

杜隆坦夫妇被暗杀后，杀手将一个兽人小孩扔在了冰天雪地等死。后来一个叫埃德拉斯・布莱克摩尔(AedelasBlackmoore)的人类中尉发现了这个小孩，并将他带回一座叫德拉霍监狱(DurnholdeKeep)的人类城堡，并给他取了一个人类的名字――萨尔，意为“奴隶”。其实布莱克摩尔对萨尔并不好，事实上他象对待奴隶一样“抚养”萨尔。

在这些年里萨尔认识了一位把他当做自己的弟弟的人类女孩：特瑞莎，他是埃德拉斯・布莱克摩尔的佣人塔密斯・福克斯顿与克兰妮娅的女儿，她与萨尔经常秘密写信交往，但后来她成为了埃德拉斯・布莱克摩尔的情妇。

术士：古尔丹

“毁灭之锤[Doomhammer]不会知道什么恐怖在等待着他，因为我是古尔丹[Gul'dan]...我就是黑暗的化身，我是不会被反对的。”

种族：兽族

职业：暴风掠夺者氏族的酋长

阵营：暴风掠夺者，影子议会

古尔丹种族为兽族，是核心集团的术士，影子议会第七个派系的发起人，是在艾泽拉斯大陆播种混乱的关键人物之一，他将部落出卖给恶魔的势力。

法师：麦迪文

名字：麦迪文

英文：Medivh

性别：男

种族：人类=〉半神(微弱神力)

国籍：洛丹伦王国

阵营：中立

麦迪文在高等精灵语中意即“保守秘密的人”。麦迪文出生不久后，便被他的母亲艾格文送到暴风要塞。十四岁前麦迪文一直和他的父亲，人类法师聂拉斯・埃兰生活在一起;他的母亲守护者艾格文则独自离开了暴风要塞。

盗贼：迦罗娜

在德拉诺[Draenor]被兽人占领期间，许多德拉诺人遭到了兽族军人的侮辱，而迦罗娜[Garona]就是这种交配的产物。在战争结束时，迦罗娜和那些象她一样的半兽人成了德拉诺的全部。由于她的足迹遍布德拉诺，迦罗娜精通兽族和德拉诺的文化，这点让她对影子议会非常有价值，而她则被吸收加入了由术士操纵的暴风掠夺者氏族。她很快成为了影子议会的主要翻译官，也成为了古尔丹[Gul'dan]的私人间谍和刺客。然而，由于她的混血，她总是遭到排斥，并不得不依靠她的智慧来在这个严酷的世界中生存

猎人：雷克萨

全名：雷克萨・雷玛(Rexxar)

种族：半食人魔

职业：驯兽师

称号：兽王

雷克萨是莫科那萨尔(Mok'Nathal)族的最后一个成员。他和他最好的伙伴棕熊米莎(Misha)在杜隆塔尔附近的荒野上徒步旅行了多年。风餐露宿，大自然便是他的家。

雷克萨同时有兽人和食人魔的血统。很显然是一个混血儿

死亡骑士：阿尔萨斯

全名：阿尔萨斯・米奈希尔( Arthas Menethil) 又译：阿尔塞斯・米奈希尔

阿尔萨斯作为洛丹伦王国的王子，从出生的那一日起，就注定了其将承担巨大的责任。所以，在良好的家庭教育地影响下，阿尔萨斯逐渐成长为一个优秀的王子。他善良、热忱、正直、勇敢……几乎具备了世人拥有的一切良好品质。虽然，有的时候，他会表现出那么一点点的傲气，但作为未来王国的继承人，他几近完美。所以，他的父亲，洛丹伦的统治者泰瑞纳斯国王以及王国的臣民们不仅为有这样的王子而骄傲，更把振兴王国，乃至联盟阵营的希望都寄托在他的身上。在某种程度上，阿尔萨斯从一开始，就失去了自我，成为了一个被画上无数标记的符号。

战士：地狱咆哮

格罗姆地狱咆哮有着一个战士的风范，反应迅速而令人措手不及。他以自己的功绩为荣，愿意效忠于萨尔(或其他的主人)，他满足于自己战歌氏族酋长的位置。格罗姆很可敬，他十分赞赏敌人的威猛。他致力于自己的种族发展，维持着氏族的传统。尽管萨尔抚平了他的灵魂，但他仍因压制的怒气而激动不已。他说话时声音低沉，而发出命令时声音震耳欲聋。

格罗姆在近战中具有毁灭性的威力，而其本人也深知这一点。他渴望冲入敌人密集的战阵，充斥着暴怒，用强大的血之怒吼(Gorehowl)制造毁灭。尽管他知道杀死敌方的法师或治疗者会增大自己的战术优势，但他更愿意直接打击强大的战士。在对抗这些敌手时，他会使用致命一击和最大伤害能力，当有少数敌人在其身侧时，他会使用旋风斩。

圣骑士：提里奥・弗丁

在巫妖王之怒开放之前弗丁的名字大家也许并不熟悉;但白银之手骑士团的大名，恐怕天下无人不识。作为白银之手骑士团创始人光明使者乌瑟尔的亲密友人，当年的弗丁是骑士团中地位最为崇高的圣骑士之一。在第二次战争中身先士卒的表现无愧白银之手的神圣之名。荣归故里的提里奥•弗丁回到了家人身边，过着幸福平静的生活，直到一次偶然的遭遇：

弗丁发现一名隐居的兽人，两人奋力拼斗――不曾想旁边塔楼的废墟发生了坍塌，被碎片砸中的弗丁失去了知觉。。。。。。

（ 作者：佚名 责任编辑：沈黎明）

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