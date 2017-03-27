《我的世界》中国版4月10日开启小规模测试

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3月24日，《我的世界》中国版大事件揭晓――公布PC端Java版将于4月10日开启小规模技术测试，并即刻开启预约。平台一经开放，即刻涌入大批玩家，表达对这款风靡全球的沙盒游戏中国版的期待。

据了解，这次测试仅针对PC端Java版，且官方强调其为小规模技术测试。顾名思义，能参加此次测试的玩家毕竟是少数，从官方的邀请码预约活动页能看出，旨在挑选核心玩家参与测试，成为第一批同官方一同提升游戏品质的贡献者。那么如何才能成为幸运的测试者之一，让我们来了解一下。

即将于4月10日下午14点开启的《我的世界》中国版小规模技术测试，为《我的世界》PC端Java版。目前官网(http://mc.163.com)已上线“神殿寻宝”、“末影龙的试炼”、“建筑大赛”和“精美留言”四种邀请码预约方式，只等热爱《我的世界》的玩家前来预约。

在“神殿寻宝”中，只需“押宝”任一神殿，幸运的玩家们就可以获得官方发放的邀请码。但据观察通过这个活动能拿到邀请码的概率极低，再一次证明是否能参与测试绝不是单靠运气的。

而希望通过“末影龙的试炼”获得邀请码的玩家，则需要回答40道囊括建筑、红石、生存、生物等多个领域的问题。这也是玩家讨论最多的一个活动，一时间各媒体及高玩都在争分夺秒看谁先破解全部答案。玩家们也因为这一个活动而回归到游戏内容本身，针对这40道烧脑的题目进行游戏内容的讨论。看来，网易这次确实是动了真格，希望通过活动挑选出最能为游戏测试提供建设性意见的骨灰级玩家。

“末影龙的试炼”难倒了大批玩家，其中很多建筑党直呼不公平。其实，四个活动中就有一个专为建筑爱好者设立的活动，但现阶段看起来关注度还并不高。其实国内已经有很多依靠《我的世界》这款游戏发展而成的有名建筑团队，《我的世界》中国版的到来对于他们来说也有着重要的意义。那么，他们一定不会错过这个大显身手的机会，向所有《我的世界》玩家展示自己的作品，也向所有人介绍这款游戏带来的建筑之美。

有意思的事情是，官方此次设立了评论留言的活动，页面上线仅10分钟留言就达千条，众多玩家回顾多年来和《我的世界》这款游戏的故事，关乎梦想、友情和爱情。和所有打动人心的东西一样，《我的世界》对于玩家而言，已经不仅仅是一个游戏，而是一个世界。

虽然即将于4月10日开启的只是《我的世界》中国版PC端Java版的小规模技术测试，但国内玩家的参与热情已经让官方感受到了大家对游戏的强烈期待与殷切期盼。不过，作为游戏的首测，一些小问题还是在所难免，而有限的开放额度也让一些喜爱游戏的玩家略显焦虑，担心没能获得第一时间接触游戏的机会。小编就希望各位玩家能够稍安勿躁，以平常心对待这次小规模技术测试，用更加宽容的姿态来迎接中国版的到来。

要知道，既然测试来了，游戏正式上线还会远吗？只要静下心来耐心等待，一个更加完美、更加丰富的《我的世界》中国版一定会在不久的将来呈现在我们眼前。小编也相信，官方会认真聆听每一位热爱《我的世界》的玩家的声音，积极地做出调整，最终推出让大家都满意的《我的世界》中国版!

（ 作者：佚名 责任编辑：沈黎明）

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