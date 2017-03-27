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休闲玩法入驻 《问道》轻松吸金有妙招

天极网游戏频道2017-03-27 10:44我要吐槽
【百万玩家最喜爱的游戏娱乐媒体，把最带劲的娱乐资讯，最权威的游戏推荐，最齐全的手游礼包放进你的口袋，却不用你多安装一个APP，还等什么？赶紧就关注微信号 【kdyx91】 每日七点不见不散~】

　　为了让玩家在御剑修真、热血比拼之余，体验更多趣味和新意的独特玩法。《问道》另辟蹊径，引入“休闲钓鱼、塔防”等休闲玩法，极大程度上丰富了问道世界，让玩家在享受愉悦的同时，轻松赚取海量材料、经验，给玩家带来全新游戏体验!

　　《问道》官网：http://wd.gyyx.cn

　　《问道》新浪微博http://weibo.com/wendaoguanfang

休闲玩法入驻 《问道》轻松吸金有妙招
【《问道》精美原画】

　　钓鱼玩法 轻松吸金

　　《问道》玩法再革新，引入“钓鱼、大鱼吃小鱼”玩法，完全模拟真实钓鱼技巧，让百万道友在休闲炼道的同时，享受更多别样乐趣，拥有更加丰富的修真之旅。

　　“钓鱼”玩法对道友的甩竿力度、对钩的角度控制都有一定要求。当鱼上钩之后，更需要玩家道友通过收放线控制不让鱼线崩断。这不仅锻炼了道友的细心与耐心，更能让道友快速地从热血厮杀中平复下来，暂时忘却江湖的恩怨情仇，收获更多愉悦与欢乐，并为下一次的全力厮杀积蓄力量。

休闲玩法入驻 《问道》轻松吸金有妙招
【《问道》休闲玩法“钓鱼”游戏截图】

　　“大鱼吃小鱼”玩法则是需要道友控制小鱼游动，在躲避比自己大的鱼的同时，吃掉比自己小的鱼，并逐渐使自己长大。这种轻松的休闲玩法，使玩家在享受小游戏带来的愉悦感的同时，炼就了更快速的操作、更敏捷的反应。助玩家在往后的战斗中，更好地展现自己实力，痛快厮杀!

　　道友在参与“钓鱼、大鱼吃小鱼”活动时，更能获得丰厚的数值奖励、海量工艺技能材料。如此趣味且吸金的休闲玩法，道友们还在等待什么？快叫上小伙伴一同来《问道》体验垂钓之乐，升级赚钱两不误!

休闲玩法入驻 《问道》轻松吸金有妙招
【《问道》coser精美原图】

　　塔防谋略 等你挑战

　　中州世界焕然一新，休闲玩法样式多多。《问道》引进“塔防”休闲模式，延续经典塔防基本规则，要求玩家通过建造守卫，来保护最终的灵塔不被摧毁。让道友在修仙刷道之余，尽享推塔新乐趣。是《问道》的核心休闲玩法。

　　修真王者不仅凭战力决胜负，更靠谋略赢天下!与普通塔防玩法不同，《问道》突破了经典塔防限定的格局，创新性地与《问道》的基本特色“回合”进行了完美结合，并设定“金、木、水、火、土”五大守卫。不同守卫在数据、技能上存在较大的差异，需要玩家合理的安排战术进行对战，用谋略赢得胜利!快邀小伙伴和你一起体验趣味“塔防”，让你欢乐无限，道行经验涨翻天!

休闲玩法入驻 《问道》轻松吸金有妙招
【《问道》经典休闲玩法“塔防”游戏截图】

　　“钓鱼、塔防”休闲玩法入驻《问道》，中州世界焕然一新，为百万道友带去前所未有的战斗体验与乐趣，助道友畅游修真之旅!

作者：佚名责任编辑：沈黎明）

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