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限时闯关胜境寻宝 大话2经典版种族试炼玩法

天极网游戏频道2016-12-19 12:13我要吐槽
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　　限时闯关称英杰，胜境奇遇寻至宝!《大话西游2经典版》种族试炼玩法即将登场，全新挑战火热开启，赢取试炼积分，兑换丰厚奖励!四大种族副使每周一将于长安摆下擂台，欢迎诸位玩家前往切磋，挑战30分钟限时闯关，通过考验的三界英杰，将有机会体验胜境奇遇探寻秘宝。

　　种族试炼玩法：http://xy2.163.com/news/news/20161206/15205_659792.html

　　种族试炼 限时闯关

　　《大话西游2经典版》种族试炼玩法为限时闯关任务，需在30分钟内通过人魔仙鬼四个种族的考验，其中每个种族只要通过其中2大门派的考验即可。诸位玩家组队可前往长安(364，24)处找到种族试炼指引人领取任务，根据任务栏提示寻找相应种族副使，在门派选择界面选取挑战对象，战斗胜利即可获得试炼积分，可用于兑换千年熊胆、海蓝石、夜叉石、疏筋理气丸等奖励。此外，若挑选的门派挑战难度较大，可消耗“重选次数”选择其他门派，但整个过程只有2次重选次数，需谨慎使用。

限时闯关胜境寻宝 大话2经典版种族试炼玩法

限时闯关胜境寻宝 大话2经典版种族试炼玩法

　　胜境奇遇 探索寻宝

　　传闻胜境之中聚集了各族各门派秘宝，其入口每周一11：30、14：30、17：30、21：00将在女儿村、狮驼岭、白骨山、五庄观四个场景中随机出现，通关种族试炼的玩家可组队前往探索，探索时间为12分钟，可获得经验、非药类物品、试炼积分等奖励。需注意的是，胜境每次只出现一小时，且只接收前20支队伍进入。胜境之中共有两处洞天，其中一处宝物密布，可在开门弟子的协助下进入，诸位玩家可在此处自由选择宝物，但有的宝物有守卫镇守，且只能带走其中三个。此外。胜境内还有许多隐藏事件，待你一一发现。

限时闯关胜境寻宝 大话2经典版种族试炼玩法

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　　《大话西游2经典版》，国风经典，亿万口碑扛鼎之作!经典版官网：http://xy2.163.com/

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作者：佚名责任编辑：杨思巧）

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