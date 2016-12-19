不删档内测启动《暴走装甲》未来场景抢先看

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千呼万唤始出来，令国内游戏圈期待，让众多玩家翘首以盼的3D载具射击网游《暴走装甲》在12月23日本周五就要与所有人正式见面了。作为由深圳战艺网络独立研发并发行的一款红警战争题材游戏，《暴走装甲》将与所有朋友一道，向红警经典致敬，演绎出黑科技“满天飞”的未来快节奏战争。

而与目前市面上大多数同类游戏的写实画风不同，3D载具射击网游《暴走装甲》里未来科技感爆棚的各类战争场景，一直以来可谓是吸睛无数。在这个节骨眼儿上，说得太多已经没有意义，想要抢先一步了解游戏内容的朋友们，不妨一起来欣赏一下由其研发团队最新爆料，装甲坦克即将驰骋其上的那些未来战争场景!

布莱斯峡谷，逢敌亮剑的豪气

画面质量一直都是《暴走装甲》最值得骄傲的地方之一，在原有手段的基础上，其制作团队再度开发出一些提升画质的新技术，让《暴走装甲》凭借最新3D引擎，模拟真实世界的物理演算，完美呈现场景动态细节，达到电影级光影效果。然而，狭路相逢，勇者亮剑，虽然在《暴走装甲》中驾驶载具，急速漂移、腾空而起、浮空翻飞等花式飞车操作能够让玩家们感受到未来黑科技的不凡魅力，但战争从来都不是儿戏，布莱斯峡谷这样天堑之地，也是玩家们需要凭借实力才能攻克的难关。

阿拉曼沙漠，大漠孤烟的壮丽

光有上佳的画面质量当然还不够，足够令人热血沸腾的未来战争场景，才能让玩家们爆发出120%的战斗力;而在这方面，《暴走装甲》中演绎大漠孤烟的阿拉曼沙漠，有着绝对的话语权。相比于现目前市面上大多数同类游戏的写实场景来说，阿拉曼沙漠飞沙走石的宽阔地貌环境，让驾驶载具于其上战斗的玩家们，能够在体验漂移、飞车、浮空等操作快感的同时，尽情挥洒技能大招，畅享《暴走装甲》所带来的未来黑科技实景战争!

联邦训练场，寸土必争的决心

对于红警经典的致敬，《暴走装甲》从来都不是说说而已;如果说外景战斗还不能让你有明显的感受，那么联邦训练场里完美还原红警经典的建筑风格与造型，一定能够让你大呼过瘾。不难发现，矿场、作战实验室、维修工厂等建筑在完美还原红警经典的同时，更平添了几抹未来科技感;而当这样的联邦训练场遭受攻击，你是否也愿意驾驶你的载具，在其内与敌周旋，寸土必争？

装甲全突破，战地黑科技四起

载具已然如此激昂，而在演绎载具大战的同时，《暴走装甲》同样没有忘记红警中的其他经典元素。坦克曾经是红警中最强的攻防一体化武器，让我们第一次领略到驰骋沙场的魅力，但坦克在红警中却也曾经被光棱塔、碉堡等防御性建筑虐的抬不起头;这一回，《暴走装甲》在专门为载具设计了丰富多彩的技能模块，让每一辆载具都根据自身特点拥有不同的技能之后，面对光棱塔等未来黑科技的“居高临下”，你是否也有信心绝地反击？

重温红警经典，探索未来战争，3D载具射击网游《暴走装甲》12月23日本周五全网不删档不限号内测将起!新老司机们，是时候整装待发，踏上战车，做好准备迎接这款被誉为“红警题材游戏TOP1”的跨年大作了!

（ 作者：佚名 责任编辑：杨思巧）

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